La pérdida de alumnos en los centros públicos empuja al sistema educativo balear a su primer déficit en una década - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sistema educativo de Baleares ha perdido alumnos por primera vez desde 2016 al registrar una disminución de 289 estudiantes en el curso 2025-2026, que se cerró con 197.910 matriculados desde infantil hasta bachillerato y formación profesional.

A lo largo de ese periodo, los centros públicos han perdido 1.234 alumnos mientras que los privados han sumado 945. Aún así, los primeros siguen concentrando más alumnado que los privados, 126.258 frente a 71.652.

Es una de las principales conclusiones del estudio sobre el sistema educativo no universitario incluido en el Anuario de la Educación de Baleares 2026, que ha sido presentado este jueves por la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La cifra de alumnos se ha mostrado estable en los últimos cursos, tras años de crecimiento desde el curso 2016-2017, cuando se contabilizaron 180.138 matriculados, hasta el año 2024-2025, que registró 198.199 estudiantes.

El descenso del número de alumnos matriculados en el sistema educativo ha ido acompañado de una disminución del número de profesorado, pues en el curso 2025-2026 hay 301 profesores menos que en el año anterior.

Esta reducción se concentra en los centros públicos, que pasan de 16.101 a 15.460 profesores (641 profesores menos), mientras que en los centros privados el número de docentes aumenta de 6.782 a 7.122 (340 profesores más).

El número medio de alumnos por grupo en educación infantil en Baleares se sitúa prácticamente en el mismo nivel que en el Estado (entre 15,5 y 15,6 alumnos); en la educación primaria esta cifra repunta hasta los 20,6 estudiantes en el archipiélago (20,3 a nivel estatal), y en la ESO se sitúa en 23,8 alumnos (24,3 en la cifra general).

En cuanto a la continuidad de los estudios obligatorios, el estudio muestra que la repetición en el curso 2025-2026 repunta respecto al anterior. En el segundo curso de primaria la repetición ha subido del 2,3% al 3,3%. El porcentaje también ha aumentado en cuarto de primaria (del 1,6% al 2%) y en sexto (del 1,7% al 2,2%).

El director del Anuario, Joan Amer, ha señalado en la presentación del estudio que la estrategia de repetición es contraria a las recomendaciones de los expertos internacionales y que deberán "estar atentos" en caso de que este repunte responda a una consigna.

Los hombres presentan porcentajes más altos de repetición en segundo y sexto de primaria, mientras que las mujeres son las que repiten más en cuarto de primaria. Por titularidad y territorio, los centros privados no concertados y Menorca presentan las cifras más bajas de repetición.

La tasa de finalización de la ESO ha aumentado en Baleares respecto al curso anterior. Los últimos datos registrados muestran que en 2024-2025 se graduó el 88,1%, mientras que el curso anterior lo hizo el 87,6%.

Otro dato destacable de esta parte del anuario, elaborada por Rut Garí, Marga Vives, Belén Pascual y Joan Amer, es la referente al número de alumnos extranjeros que cursan sus estudios en el sistema educativo balear.

Estos, siempre según el informe, representan el 19,3% del total de matriculados, 0,4 puntos más que el curso anterior y 5,8 por encima de la media estatal.

SISTEMA UNIVERSITARIO BALEAR

El estudio también incluye un análisis del sistema universitario de Baleares que señala que, en términos generales, la UIB ha mantenido una estabilidad en el número total de alumnos matriculados, ya que las cifras oscilan en torno a los 14.100 estudiantes (con 14.176 en 2023 y 14.144 en 2025).

Sin embargo, durante el mismo trienio el segmento de población joven de entre 18 y 24 años ha sufrido una expansión "muy acusada", de 90.904 personas en 2023 a 98.221 en 2025, un crecimiento relativo del 8,05%.

Este desajuste entre una matrícula "estancada" y un volumen poblacional creciente se traduce en una reducción "progresiva" de la tasa de universitarios matriculados en la UIB por cada 100 jóvenes, la cual cae del 15,6% el 2023 al 14,8% en 2024 y al 14,4% en 2025.

Por su parte, los centros adscritos a la UIB muestran una evolución desigual. La Escuela Universitaria Adema se ha consolidado como un "centro de referencia", ya que registra un crecimiento de hasta un 132,2% (393 alumnos) en 2025 en comparación con 2023. La Escuela de Hotelería también ha experimentado un crecimiento de la matrícula del 9,3% respecto al 2023.

En cambio, la Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular de Eivissa se estanca en 78 alumnos de grado desde 2024, año en el que registró una bajada del 35% del volumen estructural.

"Estos datos obligan a mantener una reflexión estratégica profunda sobre el modelo de captación, el atractivo de la oferta oficial presencial en Eivissa y la fuerte competencia que genera el mercado laboral inmediato", señalan el autor de este apartado del anuario, Juan José Montaño.

En relación a los recursos humanos, destaca el incremento del profesorado y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, así como la mejora de la ratio de alumnos por profesor, un indicador clave de calidad docente.

Por otro lado, apunta que el posicionamiento de la UIB en las clasificaciones internacionales muestra una ligera tendencia de pérdida de posiciones, tanto en el contexto estatal como en el internacional.

La universidad retrocede una posición a nivel estatal, y pasa del rango 28 al rango 29 sobre el total de las 53 universidades evaluadas. En términos globales, la UIB pierde 21 posiciones en el rango mundial, desplazándose de la posición 848 a la posición 869.

El documento identifica como uno de los aspectos más relevantes la tasa de inserción laboral de los graduados universitarios en Baleares, que se sitúa por encima de la media estatal, con un 75,9% de afiliación a la Seguridad Social cuatro años después de la titulación.