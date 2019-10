Pere Joan Pons entiende "la frustración" pero llama a votar porque es "la mejor manera de conseguir estabilidad"

Actualizado 03/10/2019 12:28:39 CET

De izquierda a derecha, los candidatos socialistas Cosme Bonet, Pere Joan Pons y Susanna Moll. - EUROPA PRESS

El candidato socialista dice que no están pidiendo "una segunda oportunidad" y comenta que en la repetición electoral de 2016 "hubo gente que no se quejó tanto"

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Congreso por Baleares, Pere Joan Pons, ha manifestado este jueves que entiende "la frustración" de la población de cara a la nueva convocatoria de elecciones del 10 de noviembre, pero ha llamado a votar "porque es la mejor manera de conseguir estabilidad".

Durante una rueda de prensa, el exdiputado ha asegurado que en el PSIB no están pidiendo "una segunda oportunidad", y ha insistido en que necesitan un Gobierno progresista "para no retroceder". Además, ha considerado que esta nueva convocatoria electoral es prueba del "funcionamiento democrático" del país y ha lamentado que en la repetición electoral de 2016 "hubo gente que no se quejó tanto".