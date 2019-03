Pericay, sobre las primarias de Cs: "Aquí no se ha elegido al presidente de Cs en Baleares"

Publicado 11/03/2019 11:09:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha insistido este jueves en que el candidato al Parlament de la formación naranja, Marc Pérez Ribas, "no es el presidente de Cs en Baleares" y ha remarcado que "pasará a ser el portavoz de Cs en el Parlament" tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

En declaraciones a los medios, Pericay ha afirmado que en las primarias del partido "no estaba en juego ninguna orientación ideológica de Cs" y ha reiterado que Pérez Ribas es "el justo ganador". Además, ha avanzado que "no irá" en ninguna lista. "No soy la persona adecuada para encabezar listas ni en Ayuntamiento ni en Consell, no tiene ningún sentido", ha zanjado.