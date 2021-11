PI cree que los cambios en el Consell "no refuerzan la institución" y espera que "no respondan a dinámicas de partido"

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PI-Proposta per les Illes en el Consell de Mallorca, Xisca Mora, considera que los cambios anunciados este viernes por la presidenta Catalina Cladera "no refuerzan la institución", y espera que "no respondan a dinámicas internas de partido".

En un comunicado, Mora se ha mostrado "sorprendida" por la remodelación de gobierno, afirmando no entender que se adopten ahora que se empiezan a debatir los presupuestos de la institución.

"Desde nuestra formación esperamos que la presidenta después de hacer los anuncios en prensa como ya nos tiene acostumbrados, explique a los partidos de la oposición los motivos de esta remodelación", ha concluido Mora.