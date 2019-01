El PI llama "iluso" a Torres por creer que las diferencias con el PSOE no pueden "dinamitar" el pacto en Sant Antoni

Publicado 26/01/2019 16:39:25 CET

IBIZA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de El PI en Sant Antoni de Portmany, Joan Torres, ha acusado al secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Vicent Torres, de ser un "político iluso" si piensa que las discrepancias entre PI y PSOE no pueden dinamitar el pacto de gobierno en la localidad.

Desde PI han criticado que Torres piense que se llegará a un acuerdo con los socialistas, cuando el alcalde José Tur (PSIB) "incumple dos acuerdos muy importantes que garantizan la estabilidad política y la acción de gobierno municipal: el 'Pacto Antitransfuguismo' y el pacto de gobierno del tripartito".

Para Torres, "si Vicent Torres cree que la huida de la ex concejala de PI, Cristina Ribas, no dinamita el gobierno de Sant Antoni, es que no es capaz de ver la realidad tal y como es, ni entender que la confianza que antes mantenían con el PSOE se ha roto".

Asimismo, ha añadido que les gustaría llegar a un acuerdo con el PSOE, pero se han producido "incumplimientos muy graves" para PI, como romper el pacto de gobierno.

Según Joan Torres, sólo se llegaría a un acuerdo si el PSOE cumple con los compromisos adquiridos, recordando que el alcalde firmó dos veces el pacto de gobierno "y ahora lo incumple", algo "totalmente incoherente".

"Llegar a un acuerdo con el PSOE y no romper la estabilidad municipal en Sant Antoni es posible si el alcalde cumple el 'Pacto Antitransfuguismo' y el del Tripartito a la vez. Si rectifica, demostraría coherencia y seriedad, que es lo que necesita el gobierno municipal", ha concluido.