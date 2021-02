El PI y MÉS registrarán un escrito para impugnar la votación sobre el recurso de inconstitucionalidad a los PGE

El diputado de MÉS per Menorca Josep Castells.

El diputado de MÉS per Menorca Josep Castells. - PARLAMENT BALEAR

Las formaciones volverán a registrar esta propuesta en la Cámara balear para conseguir que finalmente salga adelante

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PI-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca registrarán un escrito para impugnar la votación en el Parlament de este martes sobre la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

La votación de esta iniciativa en el pleno ha tenido que repetirse, a instancias de la letrada, después de que en un primer momento resultara un empate a 28 y aunque el presidente de la Cámara, Vicenç Thomas, diera por rechazada la propuesta "al no haber alcanzado la mayoría absoluta". En la segunda votación la propuesta ha recibido 22 votos a favor y 27 en contra.

En el transcurso entre las dos votaciones el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha solicitado que la votación se aplazara al próximo pleno porque varios diputados habían salido y entrado en el hemiciclo y argumentando que las votaciones repetidas deben realizarse "en un solo acto".

Tras el pleno, el diputado Josep Castells ha criticado que PSOE, Unidas Podemos y Vox "han interpuesto sus intereses de partido por encima de los intereses de Baleares" con su voto en contra a la iniciativa. "La presidenta Armengol siempre presume de ser la que más lucha por los intereses de Baleares, pues hoy no ha sido así", ha lamentado Castells.

Por su parte, el diputado de El PI Josep Melià ha destacado que este martes "se ha constatado que hay una mayoría absoluta que apoya esta iniciativa de poner un recurso de inconstitucionalidad". "Lo que se ha de hacer es perseverar e intentar que la Cámara, cuando estos diputados se hayan mejorado o hayan resuelto sus problemas personales, voten y se demuestre la voluntad democrática del Parlament balear que representa a los ciudadanos de las Islas", ha explicado Melià.

En este sentido, desde MÉS per Mallorca han señalado que dos diputados no han podido asistir a la votación y, por ello, la iniciativa no ha sido aprobada. Por este motivo, las tres formaciones volverán a registrar esta propuesta en la Cámara balear, para conseguir que finalmente salga adelante.

Finalmente, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha considerado que "los argumentos que han dado el PSOE y Unidas Podemos son indefendibles". "La gente de estas Islas no se merece esperar un año más a este derecho que hace 20 años que esperamos", ha concluido.