El PI renuncia a presentarse a las elecciones generales por falta de recursos económicos

Publicado 02/10/2019 11:36:17 CET

La nueva convocatoria del 10-N les ha alcanzado en "una situación complicadísima" ya que no han "acabado de pagar la campaña electoral pasada"

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva de El PI-Proposta per les Illes ha decidido no presentarse a las elecciones generales de noviembre debido a que no tienen suficientes recursos económicos para financiar el "fuerte gasto" que supondría una nueva campaña.

Así lo ha explicado este miércoles el presidente del PI, Jaume Font, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que son un partido "joven" y ha recordado que en cuatro años han pasado por cinco elecciones -dos elecciones generales y las autonómicas, municipales y europeas-. El PI, partido del ámbito de Baleares fundado en 2012, tiene tres diputados en el Parlamento autonómico.

Font ha subrayado que la nueva convocatoria del 10 de noviembre les ha alcanzado en "una situación complicadísima" ya que no han "acabado de pagar la campaña electoral pasada". El dirigente balear ha detallado que incluso si renunciaran a hacer envíos de propaganda por correo -'mailing'-, el coste puede partir de los 75.000 euros, y con envíos postales y cartelería supera los 225.000 euros.

En cambio, ha lamentado Font, los "grandes partidos" que consiguen diputados "tienen retorno" vía subvenciones, mientras que en su caso "lo debe pagar el partido con sus afiliados y cuotas, esto es economía familiar pura y dura".

LIBERTAD DE VOTO A SUS AFILIADOS

A preguntas de los medios, el partido ha apuntado que da total "libertad de voto" a sus afiliados. El propio Font ha manifestado que ya tiene claro su sentido de voto. "No soy responsable de esta situación que han generado", ha apostillado al responder.

Según Font, "no ha sido una decisión fácil" puesto que la "ilusión" del PI es obtener un representante en las cortes nacionales. Con todo, esperan que esta medida les permita "coger músculo" y si se producen nuevas elecciones "poder concurrir". En este contexto, Font ha apuntado que "el mapa de encuestas es desolador" ya que indica que la situación "se puede repetir".

En este sentido, el político balear ha censurado la "irresponsabilidad histórica de la izquierda", ya que "ha tenido la posibilidad de gobernar" pero "ha sido incapaz de poder llegar a un acuerdo que el Estado necesita".

Font ha comparecido ante los medios para explicar esta decisión acompañado del secretario general, Josep Melià, y el secretario de organización, Pep Franco.