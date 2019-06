El PI vincula su voto a la investidura de Armengol a que se concreten medidas para mejorar el modelo económico

Publicado 26/06/2019 12:50:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder y diputado de El PI en el Parlament, Jaume Font, ha censurado este miércoles la "falta de concreción" en el discurso de investidura de la candidata a la presidencia, Francina Armengol, y ha vinculado el voto de su formación a que en la jornada parlamentaria de este jueves se "concreten medidas", "sobre todo" las que tengan que ver con mejorar "el modelo económico".

Ante los medios de comunicación, Font ha censurado que no haya habido "nada de autocrítica" y ha remarcado que aunque Armengol tenga compromisos "con GxF, MÉS per Menorca e Ibiza" no haya hablado de sus "compromisos con Pedro Sánchez". "Igual duda de que vaya a ser elegido presidente del Gobierno", ha planteado.

Así, ha dicho que su formación se encuentra "igual" que antes del discurso en lo que se refiere a decidir su voto por lo que ha remarcado que necesitan que mañana "desarrolle lo explicado".