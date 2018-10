Pime Menorca apunta que más del 65% de la actividad empresarial de la Isla está paralizada

Publicado 29/10/2018 15:33:05 CET

MENORCA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

PIME Menorca ha señalado este lunes que el 65 por ciento de las empresas menorquinas permanece desde este domingo sin actividad debido a la falta de suministro que ha afectado a más de la mitad de la Isla.

"Todavía no se ha realizado una valoración de los perjuicios que puede suponer, pero a la situación vivida ayer por muchos empresarios que realizan su actividad en domingo se ha sumado hoy lunes el hecho de que la mayoría de empresas que no han podido abrir sus establecimientos", han indicado a través de un comunicado.

En este punto, desde la patronal han remarcado que los empresarios confían en que puedan contar con "agilidad" en la compensación de los daños que está suponiendo la falta de la actividad motivada por la caída de cinco torres de alta tensión a consecuencia de un 'cap de fibló'.

"La falta de previsión y de planificación que se ha tenido con nuestra isla durante muchos años ha llevado a una situación, que aunque es extraordinaria, ya se advirtió que podía pasar. Ha quedado patente que no es suficiente con el plan de contingencia anunciado", han subrayado.

"Menorca es especialmente débil en materia energética, no sólo en suministro sino también en conexiones, y no puede esperar a que transcurran dos años sin una solución definitiva", han añadido antes de apuntar que "si hubiera existido ya la conexión por cable con Mallorca y con la Península no se hubiera producido el apagón que llevamos padeciendo desde ayer domingo".

"Por el bien de los menorquines esperamos que los anuncios de restablecimiento de suministro casi total para hoy lunes se cumplan", han manifestado.

"Menorca no se merece la situación precaria en la que nos encontramos. Incidentes como estos debería servir para corregir los errores cometidos y para encontrar soluciones de futuro", han concluido.