Plataforma contra Ampliación del Aeropuerto ve "humo y un intento de maquillar el proyecto" la reformulación de AENA

PALMA DE MALLORCA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto, Gaspar Alomar, ve "humo y un intento de maquillar el proyecto" la reformulación de la ampliación de Son Sant Joan presentada por AENA.

Según ha informado Alomar este sábado a los medios de comunicación, con la reformulación "no se toca la nuez del proyecto", dado que AENA "reduce plazas de aparcamiento y renuncia a crear la plataforma de remotos". Sin embargo, ha añadido, "sigue con la intención de ampliar la terminal y los módulos A y D". Por este motivo, ha insistido, "se trata de una ampliación encubierta del aeropuerto porque no sé gana en una mayor comodidad si no que lo que se pretende es que puedan pasar más pasajeros a la vez".