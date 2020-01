Plena Inclusió y Foqua expresan su apoyo al IMAS y piden evitar el "sensacionalismo" al informar sobre menores tutelados

Publicado 17/01/2020 14:56:12 CET

Feaib pide "focalizar el problema" en los adultos que demandan prostitución, porque son "quienes provocan la explotación sexual"

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las juntas directivas de Plena Inclusió Balears y Foro per la Qualitat (Foqua) han expresado este viernes en un comunicado su apoyo al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y a su presidente, Javier de Juan, tras las informaciones sobre presuntos casos de explotación sexual infantil de menores tutelados.

En este sentido, estas dos plataformas -que representan al 80 por ciento de las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios concertados para personas con discapacidad- han pedido a los medios que eviten el "sensacionalismo" al informar sobre menores con medidas de protección.

En un comunicado firmado por los presidentes de Plena Inclusió y Foqua, Rafel Company y Jesús Luna, las entidades han manifestado su "total apoyo" a la gestión del IMAS en relación a los casos de abusos a menores, y han valorado "el trabajo y esfuerzo diario" de la institución "por los derechos de las personas más vulnerables".

Además, las plataformas han expresado también "pleno apoyo" al presidente del IMAS "por la gestión realizada, así como su compromiso y sensibilidad por el sector".

LAMENTAN EL TRATAMIENTO INFORMATIVO

En el comunicado, Plena Inclusió y Foqua han lamentado "profundamente" el tratamiento informativo sobre estos casos, "un sensacionalismo que lo único que provoca es la revictimización del colectivo de niñas con medidas de protección".

En este apartado, las dos plataformas han recordado que la protección de la infancia "es un deber de toda la comunidad" y no sólo de la administración pública.

DISTINGUIR ENTRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y JUSTICIA JUVENIL

Por otro lado, estas entidades han compartido un documento elaborado por la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Baleares (Feaib) con el que buscan aclarar el funcionamiento del sistema de protección de la infancia y adolescencia.

En este documento, la Feaib pide distinguir las medidas de protección de las medidas de justicia juvenil. Mientras en el segundo caso puede tratarse de internamiento cerrado, en el primero se trata de medidas de acogimiento residencial, pero "los niños realizan actividades normales", como ir a la escuela o a actividades deportivas. Los adolescentes en protección "no cumplen ninguna medida de privación de libertad",, lo que implica que a partir de los 14 años es necesaria "la voluntariedad" del mismo menor para ser protegido.

Esto significa, continúa Feaib, que "si un menor no quiere estar en un centro, no estará, porque no se lo puede retener por la fuerza". Con todo, existen protocolos de salidas no autorizadas para resolver la situación, que incluyen la denuncia ante los cuerpos de seguridad. Los centros también disponen de reglamentos de régimen interno que determinan horarios de salida y sanciones en caso de incumplimiento.

FOCALIZAR EL PROBLEMA EN LOS ADULTOS QUE DEMANDAN PROSTITUCIÓN

Además, Feaib ha pedido a los medios no hablar de prostitución sino de explotación sexual o abuso sexual. "Las niñas no se prostituyen", ha enfatizado. Así, ha reclamado "focalizar el problema" en los adultos que demandan prostitución, porque son "quienes provocan la explotación sexual", y no en las niñas "que son las víctimas".

"Estas personas adultas se aprovechan de la vulnerabilidad de las niñas, especialmente de aquellas que son más frágiles con motivo de las vivencias emocionales como las que han sufrido las niñas con medidas de protección", han advertido desde la federación.

Igualmente, la federación ha mantenido que "no es cierto que la totalidad de niñas acogidas en algunos centros de protección sean explotadas sexualmente".