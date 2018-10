El pleno aprueba la Ley de Apoyo a las Familias de Baleares

Publicado 24/07/2018 17:59:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la Ley de Apoyo a las Familias de Baleares tras incorporar cuatro enmiendas durante el debate, tres de ellas transaccionadas.

En concreto, se han aprobado dos enmiendas de MÉS per Menorca, una del PP y otra de Podemos. Se habían mantenido 42 enmiendas que no fueron aprobadas en comisión, pero no se han debatido todas porque algunas han sido retiradas. La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, ha explicado durante su intervención que con esta ley el Govern cumple con "un compromiso" y dan "un paso hacia una sociedad más plural donde predominan estructuras de familia más flexibles".

((Habrá ampliación))