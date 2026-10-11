El pleno debatirá una iniciativa del PSIB para que las bajas laborales no supongan pérdida de salario

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) - El pleno del Parlament de este martes debatirá una iniciativa del PSIB para defender que los trabajadores puedan tener bajas laborales sin perder sueldo o derechos.

Lo hará en una sesión sin contenido legislativo que comenzará a las 10.00 horas y en la que no estará la presidenta del Govern, Marga Prohens, de viaje en Bruselas para asistir a la Semana Europea de Regiones y Ciudades.

Sobre la iniciativa socialista, su portavoz en la Cámara, Iago Negueruela, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "atacar" las bajas laborales. "Él lo llama absentismo, nosotros sobrecarga o sobreesfuerzo", subrayó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del pasado miércoles.

La proposición no de ley (PNL) busca "dejar claro que no se puede modificar el régimen de bajas laborales como plantea el PP". El pleno debatirá otra PNL, esta vez de Unidas Podemos, para reclamar la torre de control del aeropuerto de Menorca.

En la sesión de control al Govern, MÉS per Mallorca preguntará por medidas contra la especulación y para paliar el coste de la vida en Baleares, mientras que Vox pondrá sobre la mesa la convocatoria la huelga general y la inseguridad en las calles. Los socialistas preguntarán a los miembros del Govern por vivienda hasta en cinco ocasiones y, entre otras cuestiones, por la oposición del Ejecutivo a los decretos del Gobierno central.

El PSIB preguntará también al Govern por la ley agraria, recientemente aprobada en Consell de Govern y que será igualmente objeto del debate de una interpelación, también a instancias de los socialistas.

El pleno debatirá una moción del PSIB sobre el Pacto por la Sostenibilidad que reclama al Govern que centre los objetivos del pacto en frenar la saturación, algo que, a su juicio, nunca se ha adoptado. Los socialistas buscan la constatación por parte de la Cámara de que la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad no ha adoptado ni una sola medida encaminada a reducir la saturación turística.

La consellera de Salud, Manuela García, comparecerá para dar cuenta de varios puntos derivados de una moción de política sanitaria sobre las pernoctaciones en Mallorca de pacientes y familiares de otras islas y la rehabilitación del antiguo Hospital Verge del Toro de Maó y la construcción de nuevos centros de salud en Alaior y Ciutadella.

Al final de la sesión, el pleno votará para desempatar varias PNL que no lograron aprobarse en comisión, entre ellas una de MÉS per Mallorca sobre climatización de centros educativos.