Podemos Baleares expresa "respeto" por la decisión de Iglesias y le traslada su apoyo

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Parlament balear y secretario de organización de Podemos en las Islas, Alejandro López, ha expresado este miércoles "respeto" por la decisión del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de abandonar la política tras las elecciones de la Comunidad Madrid.

"No podemos hacer otra cosa que respetar y apoyar la decisión de Pablo", ha dicho López en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces del Parlament, en las que también ha querido "dar las gracias" al exvicepresidente del Gobierno por su labor.

López ha apuntado que Iglesias ha decidido "que a lo mejor su aporte a Podemos ya no tenía tanto sentido" pero ha querido recordar "que muchos objetivos que se marcó los consiguió", como entrar a gobernar en un Gobierno de coalición o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

"Si él cree que puede ayudar a la democracia en otro espacio, no nos queda otra que respetarlo", ha dicho López, añadiendo que Iglesias "ha tenido un papel vital que ha aportado muchísimo". También ha declarado que Iglesias es "un valor político para España y su democracia".

El secretario de organización de Podemos Baleares ha asegurado que la marcha de Iglesias no afectará al pacto en el Govern balear -del que forma parte Podemos- ni a otras instituciones, aunque a nivel interno "habrá que adaptarse a los documentos y equipo que salgan" del futuro congreso.

En cuanto a los resultados de las elecciones, López ha sostenido que "no son extrapolables a Baleares". Ha lamentado que Podemos no ha "conseguido el objetivo de que no continuase gobernando la derecha" si bien ha destacado que la formación ha aumentado sus escaños.