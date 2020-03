Podemos pide al Govern más presupuesto para las políticas de innovación y agricultura

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha pedido este miércoles que el Govern destine más fondos públicos a las políticas de Innovación y a las de Agricultura en los presupuestos generales del año que viene.

Así lo han confirmado en una nota de prensa, en la que el partido ha señalado como "prioridad" la diversificación productiva de Baleares y multiplicar la insuficiente dotación para innovación en los presupuestos.

Además, y con ocasión del ciclo de conferencias sobre arquitectura, diseño y producto local que se incorpora este año a 'Made in Mallorca', Podemos ha solicitado que el Govern "tome buena nota" de que las Islas "no pueden seguir dependiendo de un sector turístico muy sensible" a crisis como la del coronavirus.

Desde Podemos, además, han avisado de que la solución para la ciudadanía y los empresarios ante "la dependencia exterior, la incertidumbre global y el desabastecimiento" es producir más en el ámbito local y consumir más bienes producidos en Baleares.