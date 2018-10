La Policía Local de Palma entrega a Cáritas y Deixalles 166 bicicletas abandonadas

Publicado 26/06/2018 15:23:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha entregado este martes a las representantes de las entidades sociales Cáritas y Fundació Deixalles un total de 166 bicicletas procedentes de abandonos.

Según ha detallado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma, las organizaciones repartirán entre personas que necesiten estos vehículos como medio de transporte y que se encuentren en riesgo de exclusión social.

La iniciativa de la Policía Local, que ya entra en la quinta edición, pretende entregar unas bicicletas encontradas a la vía pública, después de comprobar que no hay denuncia y de no poder aclarar quién es el propietario, para puedan ser utilizadas por personas que las necesitan y que no cuentan con medios para comprarlas.

El jefe de la Policía Local, Josep Palouzie, ha manifestado su satisfacción porque, mediante esta entrega, estas bicicletas puedan tener una utilidad de carácter social en lugar de ser destruidas.