El PP acusa a Ciutadella de bloquear y a Maó de restringir la aplicación de la reconversión de locales en vivienda

Archivo - Carteles de venta y alquiler en un local, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MENORCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha denunciado este jueves que los dos principales municipios de la isla, Ciutadella y Maó, han bloqueado y limitado la aplicación de la medida que permite reconvertir locales en viviendas, una posibilidad impulsada por el Govern y que ha permitido hasta ahora la transformación de 21 locales en viviendas en distintos municipios de Menorca.

El presidente del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, ha señalado que Ciutadella y Maó han limitado de manera clara las posibilidades de aplicar una medida que facilita la creación de vivienda a partir de locales existentes.

"En Ciutadella directamente bloquearon su aplicación, mientras que en Maó se ha restringido a muy pocas calles. Son decisiones municipales que condicionan directamente el alcance que puede tener esta medida en Menorca", ha afirmado.

Marqués ha subrayado que, en el caso de Ciutadella, el Ayuntamiento decidió no aplicar las medidas contempladas en el decreto del Govern. En Maó, en cambio, el Ayuntamiento sí permite acogerse a esta posibilidad, pero ha restringido las calles en las que puede llevarse a cabo. Así, deja fuera una parte importante del municipio y reduce el ámbito de aplicación de la medida.

Marqués ha lamentado que se haya querido limitar una medida positiva simplemente por partidismo político. "La vivienda debería estar por encima de las siglas y de los intereses partidistas", ha señalado.

"Si existe una herramienta que permite generar nuevas viviendas y dar una segunda oportunidad a locales vacíos, las administraciones deberían facilitar que pueda desarrollarse, siempre cumpliendo los requisitos establecidos", ha subrayado.

Según Marqués, "es muy grave que los dos ayuntamientos de mayor población de Menorca hayan optado por restringir una herramienta que permite crear vivienda sin consumir nuevo suelo", que ha añadido que "la izquierda ha primado decisiones políticas que terminan perjudicando a los ciudadanos".

El presidente de los 'populares' menorquines ha destacado que, en el caso de Maó, no se dispone de información sobre el número de locales que se han reconvertido en viviendas ni sobre el conjunto de expedientes tramitados desde la puesta en marcha de esta posibilidad.

Por este motivo, el grupo popular en el consistorio mahonés registrará una batería de preguntas para conocer el número total de solicitudes de reconversión, las autorizadas, las denegadas y cuántos expedientes se encuentran actualmente en tramitación.

Finalmente, Marqués ha hecho hincapié en el impulso que el Govern está dando a la vivienda pública en Menorca, especialmente mediante las actuaciones previstas en el plan de choque de vivienda.

"El Ibavi está tramitando actualmente promociones que sumarán más de 250 nuevas viviendas públicas, lo que permitirá incrementar de forma significativa el parque público de vivienda de la isla", ha concluido.