El PP asegura que el Ayuntamiento de Ibiza recortará partidas "en las áreas importantes, menos en gasto de personal"

IBIZA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Ibiza ha denunciado este sábado que el alcalde Rafa Ruiz recortará partidas "en todas las áreas importantes, excepto en gasto de personal".

En rueda de prensa, el portavoz José Vicente Marí ha explicado que los presupuestos de Ruiz "reiteran su incapacidad de gestión" puesto que en estos años ha pasado de tener un remanente de 24 millones a 50 millones de euros.

"Obtiene recursos de los ciudadanos y se los lleva al banco. Por no saber, no sabe ni gastar. Es evidente que con este dinero en el banco se puede bajar la presión fiscal que ha ido intensificando, pero no lo hace por restricciones ideológicas", ha criticado.

En este sentido, Marí ha explicado que el Ayuntamiento ha aplicado en estos años una subida del IBI del 44 por ciento, pasando de una recaudación de 16,5 millones a 23,8 millones en 2023. En cuanto a las inversiones, el PP ha asegurado que la ejecución apenas ha llegado al 30 por ciento.

Marí ha recordado que el Consistorio ha llegado a tener 39 millones de euros gracias a los fondos Next Generation, la capitalidad o los fondos Edusi.

En relación a estos últimos, el portavoz ha denunciado que "este año únicamente ha sabido justificar 139.000 euros y ahora dice que el año que viene gastará 3,3 millones. Pero tiene que invertir 10 y justificarlos para que la Unión Europea nos devuelva el dinero en 2024. Este es el pufo que va a dejar a la próxima administración". "Son los mismos presupuestos de siempre, humo en la inversión y recortes en las políticas básicas", ha concluido.