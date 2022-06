El PP asegura que la reorganización del Jaleo Bus de Ciutadella es una muestra de "incapacidad de gestión" del Consell

MENORCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este martes que la reorganización del servicio de Jaleo Bus para las fiestas de Sant Joan de Ciutadella diseñada por el equipo de gobierno de PSIB, Més per Menorca y Unidas Podemos pone de manifiesto "su secular incapacidad de gestión".

"Queda demostrado otra vez que el tripartito es incapaz de anticiparse a los problemas y siempre va a remolque de los acontecimientos generando una preocupante imagen de improvisación que genera desconfianza en la institución entre los ciudadanos de Menorca", ha explicado la presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugrañes.

Asimismo, ha calificado de "muy preocupante, además de lamentable" que el Consell de Menorca "se haya dado cuenta de que existe un problema en cuanto a disponibilidad de vehículos y conductores apenas hace diez días, lo que supone un tiempo insuficiente para dar una respuesta satisfactoria a la demanda".

La presidenta de los 'populares' menorquines ha considerado que la respuesta del equipo de gobierno es "insuficiente y discriminatoria", ya que el servicio se prestará con 11 vehículos frente a los 17 habituales, lo que supondrá una menor capacidad en horas puntas y que los vecinos de Fornells, Es Migjorn, Sant Lluís, Sant Climent y Es Castell se queden sin servicio esa noche.

Asimismo, ha manifestado que permitir que los taxis temporales puedan trabajar esa noche en Ciutadella es "una medida insuficiente y otro parche que no supondrá cubrir la demanda de esa noche que el Consell cifra en unos 2.000 usuarios".

Por otro lado, el PP ha augurado que la situación se agravará en las fiestas patronales de los otros municipios, ya que la necesidad de vehículos es mayor. "En el caso de Sant Joan, los 'ciutadellencs' no requieren dicho servicio y también son muchos los visitantes que pernoctan en el municipio para continuar la fiesta el día 24", ha manifestado Sugrañes.

"Llueve sobre mojado, no aprenden a que hay que trabajar más y anticiparse a los problemas, no reaccionar cuando ya no hay solución", ha dicho la presidenta del PP, quien ha criticado especialmente al Departamento de Movilidad.

"No es capaz de dar una mínima respuesta a las necesidades en materia de transporte público y de inversiones y mantenimiento en red viaria", ha espetado, antes de recalcar que "es curioso que Més per Menorca insista en pedir más competencias cuando es incapaz de gestionar las que tenemos".

Sugrañes ha exigido al equipo de gobierno que "no dé el dispositivo por cerrado" y le ha instado a continuar buscando soluciones "para evitar el desastre que se avecina". "No estamos satisfechos con la respuesta y hay margen de mejora, pedimos que sigan trabajando y que lo hagan mejor", ha finalizado.