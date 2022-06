El PP augura un "caos" por la mala gestión de la nueva ordenanza de aparcamientos en Es Castell

MENORCA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta Local del PP de Es Castell, Lluís Camps, ha asegurado este lunes que la ordenanza reguladora del aparcamiento que está previsto que entre en vigor el próximo miércoles, "sumirá al pueblo en un caos y un descontrol debido a la falta de previsión" del equipo de gobierno de PSOE y Som Es Castell.

Camps ha criticado que las prohibiciones no están debidamente señalizadas, especialmente para los turistas extranjeros, ya que, según ha dicho, no hay indicaciones en otros idiomas que los oficiales de la comunidad. "No han tenido la más mínima consideración con los visitantes internacionales con los que no se ha tenido la sensibilidad de informarles de las prohibiciones en sus idiomas", ha remarcado.

El 'popular' ha considerado que "no son suficientes, ni se han colocado de forma correcta las indicaciones que deben conducir a los no residentes a las zonas donde deben aparcar durante el periodo de restricciones".

"Al contrario de lo que hacía el PP, el equipo de gobierno actual toma decisiones importantes de forma unilateral sin tener en cuenta la opinión de la oposición", ha denunciado el exalcalde del municipio.

Desde el PP han recordado que el PSOE y Som Es Castell han votado en contra "de forma sistemática" a las mociones presentadas por la formación para "aliviar" la falta de aparcamiento que sufrirá este verano el pueblo. "Ni han querido un aparcamiento provisional en el cuartel Conde Cifuentes, ni han querido pedir un aparcamiento soterrado para cuando se construya el centro de Formación Profesional, ni han querido promover una segunda planta de aparcamiento en el solar donde se prevén las viviendas protegidas de Santa Anna", ha destacado Camps.

Por otra parte, el PP ha insistido en la "discriminación" que supone para los vecinos de las zonas excluidas de las restricciones, ya que sufrirán un incremento de vehículos que desean aparcar en sus calles. "Estarán doblemente afectados, ya que no podrán aparcar en el centro, ni tampoco cerca de su casa", ha concluido.