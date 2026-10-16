El PP de Baleares prosigue en Palma su ronda de reuniones organizativas de cara a las elecciones generales - PP DE BALEARES

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha proseguido en Palma su ronda de reuniones organizativas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la tercera de esta semana después de las celebradas en Inca y Manacor.

El encuentro, según ha informado el partido en un comunicado, ha sido presidido por la coordinadora de campaña, Marga Durán.

Los 'populares', con estas reuniones, buscan avanzar en la organización del dispositivo electoral, intensificar el trabajo de sus equipos, movilizar a sus afiliados y redoblar su presencia en las calles.

Con un partido "unido, preparado y volcado en la campaña", Durán ha puesto en valor la fortaleza de la estructura territorial y ha apelado a la implicación de todos sus equipos para convertir la movilización en una victoria en las urnas.

Los 'populares', ha dicho, afrontan los comicios "con ambición, ilusión y determinación para contribuir a que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno, poner fin a ocho años de sanchismo y conseguir un Ejecutivo que vuelva a atender las necesidades y reivindicaciones de Baleares".