El PP de Baleares reúne a sus representantes en el Llevant de Mallorca para preparar las elecciones - PP DE BALEARES

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha celebrado la tarde de este jueves una reunión de coordinación electoral en Manacor, en la que han participado los representantes de los municipios de la comarca del Llevant, para preparar los comicios del próximo 29 de noviembre.

En el encuentro han participado, entre otros, la coordinadora de campañas de los 'populares', Marga Durán, y el coordinador general del partido, Sebastià Sagreras.

Según ha informado la formación en un comunicado, se ha buscado "reforzar la movilización, coordinar el trabajo de las juntas locales y preparar una campaña intensa, cercana y a pie de calle".

Con "la maquinaria electoral a pleno rendimiento", el PP encara el camino hacia las elecciones con "la determinación de llevar el cambio político a España", conseguir "una amplia mayoría de Alberto Núñez Feijóo" y abrir " una nueva etapa de estabilidad, gestión y defensa de los intereses de los ciudadanos frente al Gobierno de Pedro Sánchez".

El miércoles se produjo una reunión prácticamente idéntica en Inca en la que participaron los representantes 'populares' en los municipios de la comarca del Raiguer.