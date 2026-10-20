El PP denuncia al Ayuntamiento de Ciutadella ante la Junta Electoral por hacer "anuncios partidistas"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Ciutadella. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral contra la alcaldesa de Ciutadella, María Jesús Bagur, por la difusión de anuncios de "contenido electoralista" a través de la página web municipal y de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento.

Los 'populares' han criticado que el equipo de gobierno "ha utilizado los canales institucionales para publicitar actuaciones, inversiones y proyectos municipales durante el periodo electoral, una práctica que vulnera la normativa y los principios de neutralidad política".

En concreto, la denuncia recoge hasta seis publicaciones difundidas por el Ayuntamiento en su página web y replicadas en sus perfiles de Instagram y Facebook, relacionadas con proyectos e inversiones municipales.

"La difusión reiterada de este tipo de anuncios supone una utilización partidista de los canales de comunicación institucionales para dar publicidad a la gestión del equipo de gobierno en un momento en el que debe prevalecer la neutralidad de las administraciones públicas", han manifestado desde el PP.

El presidente de los 'populares' menorquines, Cristóbal Marqués, ha afirmado que "la normativa electoral es clara y las reglas son las mismas para todos".

En este sentido, ha subrayado que durante el periodo electoral las instituciones deben mantener la neutralidad y no pueden utilizar sus canales oficiales para promocionar su gestión mediante anuncios sobre inversiones y proyectos.

"Como ya hizo Pedro Sánchez al anunciar medidas desde la Moncloa, el tripartito de Ciutadella también está vulnerando a sabiendas los límites establecidos para la comunicación institucional en periodo electoral", ha reprobado.

Así, ha sostenido que el PP no "permitirá" que "los recursos y los canales de comunicación de todos los ciudadanos se utilicen para dar publicidad a la gestión de un gobierno en plena precampaña".

De la misma forma, Marqués ha advertido que el Ayuntamiento de Ciutadella "tendrá que responder ante la Junta Electoral por este uso electoralista de sus redes sociales y de sus canales de comunicación oficiales".

"La comunicación de los ayuntamientos y demás administraciones debe estar al servicio de los ciudadanos y centrarse en la información de servicio público. La ley está para cumplirse y debe aplicarse a todos por igual", ha concluido.