El PP denuncia que el nuevo modelo de financiación "perjudica" los intereses de Menorca

MENORCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha denunciado públicamente que el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central "vuelve a dar la espalda" a Baleares y "no responde a las necesidades reales" del archipiélago.

Lo ha criticado el grupo 'popular' este lunes, asegurando que así lo pone de manifiesto el estudio elaborado por el economista Ángel de la Fuente para Fedea.

El PP ha subrayado que, en la propuesta del Ejecutivo central, la insularidad pierde peso en la fórmula de población ajustada, pasando del 0,6 por ciento al 0,5 por ciento.

"Debería ser exactamente al revés y, además, se ignora el fuerte crecimiento poblacional que ha experimentado Baleares y que supone una mayor presión sobre servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha dicho el diputado del PP en el Congreso Joan Mesquida.

A su juicio, el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vuelven a demostrar que ni Menorca ni el conjunto de Baleares están entre sus prioridades". "Tenemos un modelo de financiación caducado desde hace más de una década y, cuando por fin se plantea reformarlo se hace de espaldas a nuestras necesidades", ha criticado.

Igualmente, ha reprochado que el modelo no tiene en cuenta que durante los últimos ocho años el crecimiento poblacional ha sido de 80.000 personas. "Somos más, necesitamos más servicios públicos y cada vez estamos peor financiados por parte del Gobierno central", ha espetado.

Mesquida ha señalado que el nuevo planteamiento "no da respuesta" a las reivindicaciones que el Govern ha defendido, especialmente en materia de insularidad, crecimiento poblacional, población flotante y autonomía fiscal.

"Somos una comunidad insular, con unos costes añadidos evidentes, con una población que no deja de crecer y con una población flotante que durante buena parte del año incrementa enormemente la presión sobre nuestros servicios públicos. Cada año perdemos un poco más y el agravio se va acumulando", ha dicho.

El PP ha recordado que Baleares es la segunda comunidad que más aporta por habitante y, sin embargo, está en la undécima posición en recursos recibidos.

Ante esta situación, el diputado ha reclamado al PSOE de Menorca que se posicione y "diga si va a defender los intereses de los menorquines o si, por el contrario, va a seguir respaldando el nuevo modelo de Pedro Sánchez".

"¿Dónde están los dirigentes y los representantes socialistas de Menorca? No entendemos cómo pueden defender un sistema que perjudica a Baleares", ha remarcado, a la vez que ha confiado en que el PSOE de Menorca "no vuelva a anteponer las necesidades de Madrid a las necesidades de Menorca".

Mesquida ha subrayado que el PP de Menorca "seguirá defendiendo los intereses de Menorca y de Baleares y reclamando una financiación acorde con la realidad insular".

"Menorca necesita una financiación justa y suficiente, y este modelo no responde a nuestras necesidades. No podemos aceptar que la insularidad pierda peso y que nuestras singularidades vuelvan a quedar en segundo plano", ha asegurado.