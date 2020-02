PP dice que "la izquierda está quemando la bandera feminista de la que tanto alardea" con el caso de abusos a menores

Actualizado 14/02/2020 13:12:59 CET

Censura el "cinismo" de Podemos que en Madrid quiere investigar los abusos a menores y a aquí se niega

"No querer saber lo qué pasa es no querer ayudar a las niñas víctimas de abusos sexuales"

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha dicho este viernes que, con el rechazo a la comisión de investigación por los casos de abusos sexuales a menores tuteladas por el Institut Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), lo que está haciendo la izquierda "es quemar la bandera feminista de la que tanto alardean".

En declaraciones a los medios de comunicación, Galmés ha señalado además que "el caiga quien caiga de Iglesias se contradice con el no del Pacte a la Comisión de Investigación".

Así, ha censurado "el cinismo" de Unidas Podemos que "en Madrid dice querer investigar y aquí se niega a ello".

Galmés ha lamentado también "la ley del silencio de las presidentas Cladera y Armengol". "La izquierda dice que le importan los menores pero lo que realmente le importa es mantener el cargo y seguir aferrados a la silla", ha señalado.

"El no del 'Pacte' a la Comisión de Investigación es una muestra clara de querer tapar lo ocurrido con las menores tuteladas por el IMAS. No querer saber o intentar tapar lo qué pasa es no querer ayudar a las niñas víctimas de abusos sexuales", ha añadido.