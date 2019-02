El PP dice que a Torres se le "debería caer la cara de vergüenza"por prometer lo mismo que en 2015

Publicado 03/02/2019 17:11:33 CET

IBIZA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Consell de Ibiza, Mariano Juan, ha considerado que al presidente insular, Vicent Torres, "le debería caer la cara de vergüenza" por anunciar para la próxima legislatura lo mismo que prometió para la actual, aunque se confirma que "no ha hecho absolutamente nada de lo que dijo".

"Para prometer exactamente lo mismo que en 2015 y que no ha sabido hacer, mejor que Torres no se vuelva a presentar", ha reiterado.

Según el PP, el equipo de gobierno ha pasado cuatro años "engañando" y anunciando la construcción de más de 900 viviendas de protección oficial, pero "no han sido capaces de construir ni una sola VPO y ni han colocado un bloque".

Juan ha dicho que Torres dijo que iba a destinar 7 millones para vivienda sin estudiar la viabilidad de la propuesta "y la realidad es que lleva dos años mareando por arriba y por abajo con este dinero y no lo ha invertido en nada".

Incluso el PP ha dicho que Torres iba a entregar el dinero al Govern, "un hecho que no deja de ser alarmante ya que desde Mallorca se dejado de recibir mucho dinero esta legislatura".

En movilidad, según el PP, "no es necesario añadir mucho más" ya que Torres ha sido "incapaz" de licitar la nueva concesión de transporte público, no ha abierto la estación del Cetis y del tranvía eléctrico que prometió "no ha querido hablar más".

Asimismo, ha criticado que no se haya hecho ni un carril bici o el servicio insular de alquiler de bicis.

"Lo que sí han hecho, y muy bien, ha sido reírse de los ibicencos a quienes ha engañado con sus promesas y, más preocupante, es que ahora vuelvan a pedir su voto con las mismas propuestas", ha concluido el PP.