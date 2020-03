El PP exige que el Govern que abone las cuantías previstas para la 'tarjeta comedor' por transferencia bancaria

PALMA DE MALLORCA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado "la mala gestión" de la Conselleria de Educación en el reparto de las 'tarjetas comedor' y ha exigido que abone las cuantías por transferencia bancaria para que los padres de los alumnos no tengan que asistir a los centros educativos a recogerlas y a los equipos directivos a repartirlas.

La portavoz de Educación del grupo parlamentario 'popular', Nuria Riera, ha trasladado "todo el apoyo del PP a los equipos directivos y a los docentes, que están realizando un magnífico trabajo desde sus casas, y a las familias de los alumnos que, en mitad del confinamiento, se ven obligadas a desplazarse a los centros por decisión de la Conselleria".

Riera ha instado al Govern a rectificar para abonar las cuantías previstas para la 'tarjeta comedor' por transferencia bancaria y "no poner en riesgo la salud de los ciudadanos".

La diputada del PP ha lamentado que la gestión de estas tarjetas no se haya realizado durante los días previos al cierre de los colegios o a principio de curso, cuando tenían que hacerse públicas las listas de beneficiarios. Riera ha censurado que estas listas "no salieron hasta el mes de enero, dejando a las familias todo un trimestre sin saber si tenían o no concedida la beca".

Finalmente, ha lamentado que la Conselleria "esté poniendo en riesgo a las familias y a todos los equipos directivos, en lugar de hacer el ingreso de los 60 euros directamente en el banco, montando un operativo en las escuelas absolutamente prescindible".