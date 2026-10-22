El PP de Inca acusa a la regidora de Policía de "dejadez" por "desconocer cuántos agentes tiene en plantilla"

El candidato del PP a la alcaldía de Inca, Miquel Ferrer - PP DE INCA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha acusado a la regidora de Policía, Antonia Triguero, de "dejadez" por "desconocer cuántos agentes tiene en plantilla", una semana después de que la formación se lo solicitara.

El candidato 'popular' a la alcaldía del municipio, Miquel Ferrer, ha criticado que, pese a haber solicitado esta información una semana antes en una comisión, la regidora ha asegurado que "no lo puede decir porque ha habido cambios".

Ferrer ha cuestionado que no se haya facilitado este dato para conocer los recursos policiales del municipio. "No estamos pidiendo una información extraordinaria, sino cuántos policías tenemos en Inca", ha reclamado.

En este sentido, ha apuntado que "precisamente si ha habido cambios en la plantilla, es importante disponer de datos actualizados y explicar cuál es la situación real del servicio".

El candidato 'popular' ha remarcado que la seguridad ciudadana requiere planificación, seguimiento e información precisa sobre los efectivos disponibles. "Los vecinos tienen derecho a saber con qué recursos cuenta la Policía Local", ha manifestado.

Finalmente, ha reclamado al Ayuntamiento que facilite el número actualizado de agentes, las posibles vacantes y la previsión para cubrirlas.