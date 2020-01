El PP insta a Hila a "reconocer su error" por el "linchamiento injusto" en el caso ORA

Publicado 27/01/2020 14:14:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha informado que instará en el próximo pleno al alcalde José Hila y a su equipo de gobierno municipal a "reconocer su error" por el "linchamiento injusto y continuado" de funcionarios, políticos y empresarios después de las primeras detenciones relacionadas con el caso ORA, que ha quedado archivado por el Juzgado de Instrucción número 12 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Según ha explicado en rueda de prensa, Celeste también pedirá en el pleno que Hila "manifieste su pesar por el sufrimiento que este proceso judicial ha causado a todas las personas que se han visto involucradas en él" y que "les ha supuesto detenciones, suspensiones temporales de empleo y sueldo, daños personales, profesionales, económicos, familiares y psicológicos a muchos de ellos".

En este sentido, la portavoz popular ha anunciado que reclamarán que se lleven a cabo "todas las actuaciones" que sean necesarias para "compensar los daños morales y profesionales sufridos por las personas afectadas, y que puedan ver al fin restablecidos su prestigio personal y profesional".

Celeste, que también ha expresado su "satisfacción y alegría" por el archivo de la causa, ha insistido que desde el PP "siempre han mantenido y demostrado un total respeto por las actuaciones y resoluciones judiciales".

"Lamentamos y nos avergüenza recordar que desde el PSOE, MÉS y Podemos no han escatimado declaraciones y actuaciones públicas en las que reiteradamente han puesto en duda el buen funcionamiento de este ayuntamiento, a la vez que no han hecho más que ahondar en el daño moral, personal y profesional de personas inocentes con el único propósito de obtener un titular y algún mísero rédito político", ha criticado.



PRESENCIA DE RATAS EN EL PAC DE PERE GARAU

En otro orden de cosas, Mercedes Celeste ha apuntado a "la desidia" existente tanto dentro del Ayuntamiento y del Govern en materia de mantenimiento de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Palma y ha criticado la presencia de ratas en el centro de Pere Garau.

"No es cuestión de buscar solares para nuevos equipamientos sino de realizar un mantenimiento adecuado de los centros existentes", ha dicho Celeste, añadiendo que "mientras el Ayuntamiento de Palma no se tome en serio las necesidades de Palma en materia de limpieza y mantenimiento, problemas como el detectado en el PAC de Pere Garau no tendrán solución".