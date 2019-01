El PP lamenta que El PI "entre en el juego de querer romper la democracia participativa" con la sustitución de Bauzá

Publicado 24/01/2019 14:19:47 CET

"No voy a entrar a valorar el trabajo que Bauzá ha hecho o no ha hecho en el Senado"

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP, Margalida Prohens, ha señalado que le parece "extraño" que El PI, con su propuesta de elegir a un senador independiente, quiera "entrar en el juego de querer romper la democracia participativa". "Quiero pensar que es una confusión" o que el portavoz de esta formación, Jaume Font "ha querido salir hoy a la palestra para tener protagonismo", ha remarcado.

En rueda de prensa, Prohens ha dicho que la elección de un nuevo senador, tras la marcha de José Ramón Bauzá, les corresponde a ellos porque se elige "en función de la proporcionalidad obtenida en las urnas", según establece el reglamento del Parlament, por lo que aquí, ha dicho, se pone "punto final a la polémica".

En este sentido, ha señalado que aunque "la música" de esta propuesta "puede sonar bien" son "historias" para "cargarse la democracia participativa". Así, ha reiterado que considera "extraño" que sea El PI el que haya hecho la propuesta que, según su parecer, sí se podría esperar de Podemos o MÉS per Menorca.

TODAVÍA NO TIENEN UN NOMBRE SOBRE LA MESA

Además, ha asegurado que todavía no tienen "un nombre sobre la mesa" pero ha avanzado que "en las próximas semanas" se reunirán los órganos de dirección del partido. "Antes, la Mesa del Parlament nos tiene que hacer entrega del escrito de renuncia", ha añadido.

Con esto, será en los próximos plenos de principios de febrero, cuando se fijará en el orden del día la elección del nuevo senador o senadora.

Respecto a la votación del senador en el Parlament, Prohens ha dicho que esta será nominal y que no cabe el escenario en que se rechace ya que el resto de partidos solo pueden votar en blanco o nulo. "Hay unas reglas del juego, se pueden cambiar; pero no a mitad del juego. El PSOE sabrá cuál es su papel institucional y estará a la altura de las circunstancias", ha augurado.

Tras esto, ha dicho que si se vota en contra "sería la primera vez en la historia y ha apelado al "'fair play' parlamentario".

En relación a la trayectoria de Bauzá en el Senado, Prohens ha manifestado que no va a entrar a valorar "el trabajo que ha hecho o no ha hecho". "El PP fue muy claro en el comunicado de ayer; a partir de ahí cada cual sabrá el trabajo que ha hecho o no ha hecho".