El PP lamenta el "retroceso" que supone para Formentera la implantación de una oficina judicial en lugar de un juzgado

IBIZA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Ibiza, a través de su diputado nacional Miguel Jerez, ha puesto de relieve "el retroceso que representaría para la isla de Formentera la implantación de una oficina judicial en detrimento de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción".

En un comunicado, Jerez ha reivindicado la necesidad de este juzgado después de "tanto tiempo" reivindicándolo. "Tantos años reclamando un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción para que ahora el Gobierno de España imponga en Formentera el proyecto piloto de una simple oficina judicial que no responde a sus necesidades y, además, representa un fracaso para las aspiraciones de la Isla", ha manifestado.

Por otra parte, Jerez ha apuntado que "Formentera sufre las consecuencias de una insularidad multiplicada, que incrementa desproporcionadamente su población en temporada y se ha convertido en receptora de flujos migratorios ilegales. Una oficina judicial ya no sirve para abordar todas estas realidades. El juzgado es más necesario que nunca".

"La presencia del Estado en Formentera es marginal. No podemos seguir tolerando tanta desigualdad. No hay que resignarse. El Consell de Formentera tiene que ser valiente, plantarse de una vez, y no aceptar todo lo que el PSOE de Madrid pretende. En el Consell de Formentera no han entendido que lo importante es el interés general y no los intereses del partido", ha declarado también el diputado.

Según ha dicho, "en el Congreso se está tramitando la ley de eficiencia organizativa que pretende instaurar las oficinas judiciales en el municipio. Se trata de una ley y un modelo que está siendo ampliamente discutido por operadores jurídicos, jueces, magistrados y colegios profesionales. Nadie les ha escuchado y la muestra más evidente ha sido la reacción del Juez Decano de los Juzgados de Ibiza con quien el PP coincide también en esta justa reivindicación".

"La oficina judicial no evitará que los usuarios de Formentera tengan que desplazarse a Ibiza. La presencialidad en la toma de declaraciones y en las vistas siguen siendo la regla general. Formentera seguirá siendo la única isla de toda España en la que se tenga que coger una barca para presentarse en un juzgado. Ni siquiera en la isla del Hierro sucede. Con esta medida Formentera va a seguir quedándose atrás", ha lamentado.

Por último, Jerez ha advertido que todavía queda una oportunidad para recuperar el Juzgado, puesto que el PP ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para la construcción de un juzgado en la Isla.