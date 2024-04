El PP lamenta que Sánchez "ni ha dimitido ni ha convocado elecciones" tras cinco días de "teatro" para "no cambiar nada"

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha lamentado que, "por desgracia", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ni ha dimitido ni ha convocado elecciones" tras cinco días de "teatro" para no cambiar nada".

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, quien ha asegurado que "el tiempo ha dado la razón" a los 'populares'.

Pues, cuando el presidente del Gobierno anunció una reflexión de cinco días para decidir si seguía al frente del Ejecutivo, después que un juzgado de Madrid abriera diligencias tras las denuncias de Manos Limpias sobre su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el PP ya apuntó como "la inmensa mayoría sabía" que lo de Sánchez era "teatro, una estrategia judicial y electoral, una maniobra de supervivencia política y una irresponsabilidad monumental como a la que tiene acostumbrado".

Además, y después de haber escuchado el discurso del presidente, el portavoz parlamentario del PP ha criticado que, si de Sánchez dependiera, en este país "no habría ni oposición, ni jueces independientes ni medios libres". "Sánchez solo se quiere a él, como se ha evidenciado después de cinco días de reflexión en los que se ha querido mostrar como víctima; mientras, además, su partido, el PSOE ha intentado polarizar y dividir a los ciudadanos", ha destacado.

De este modo, ha incidido en que lo ocurrido en estos cinco días de reflexión del presidente del Gobierno ha sido "una estrategia para intentar remontar la imagen de un Sánchez que estaba" y, en opinión de los 'populares', "sigue estando al pie de los caballos".

El PP lo ve así porque, a su entender, "Sánchez es un presidente acorralado" que "no presenta, ni aprueba ni tiene intención de negociar los Presupuestos Generales del Estado"; mientras que ha prometido una Ley de Amnistía a los independentistas, "que tiene muy difícil salir adelante" y que, además, "desde que él gobierna ha subido el IPC un 18 por ciento a todos los españoles". Pero no solo eso sino que, ha añadido, "está acorralado por los casos de corrupción actuales que afectan al PSOE". Y, ha subrayado, "es un presidente que hace más de un año que no es capaz de aprobar ni una sola ley en el Congreso de los Diputados".

"La realidad se impone", ha señalado con contundencia Sagreras, precisando que "quien perdió las elecciones, ya lo dijo este partido, no podía gobernar". Sin embargo, ha apuntado, "Sánchez lo quiso hacer a toda costa y ha fracasado" porque "solo cinco meses después somete a los ciudadanos, a los españoles, a tener que aguantar estas burdas maniobras" tras las que además "no ha hecho lo que tendría que haber hecho, que es dar la palabra a los españoles para que pudieran decidir".

En definitiva, según el portavoz parlamentario del PP, "Sánchez ha perdido una buena oportunidad para dimitir, para dar la voz, el voto a los españoles". "Y hoy, cinco días después, estamos allí mismo donde estábamos el martes pasado pero habiéndonos hecho pasar en el país por un ridículo monumental", ha subrayado.

NO COMPARTEN QUE EL DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA APOYE A SÁNCHEZ

Por otro lado, y a preguntas de los medios de comunicación, el 'popular' Sebastià Sagreras, ha respondido a las palabras del director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, apoyando al presidente del Gobierno.

"Fernando Fernádez es un perfil técnico, que cuando hubo cambio de gobierno el sector pidió que continuara", ha explicado el portavoz parlamentario del PP quien, ha asegurado "no compartir" las "muy desafortunadas declaraciones" que éste hizo en redes sociales.

Si bien, tras preguntársele por si considera que Fernández debería ser cesado, Sagreras ha señalado que "lo importante en Agricultura es que las Islas son líderes, porque es la comunidad que más rápido está pagando las ayudas europeas y sacando medidas para hacer frente a la sequía". "Lo importante son las buenas políticas", ha concluido.