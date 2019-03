El PP de Menorca no asistirá a los debates de gestión municipales de IB3

Publicado 19/03/2019 9:33:33 CET

MENORCA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca no asistirá a los debates municipales ni al debate insular que ha organizado IB3 para valorar la gestión del presente mandato que faltan por celebrarse al considerar que se emitió una noticia falsa ('fake new') del debate celebrado el viernes entre los grupos con representación en el Ayuntamiento de Es Castell.

La decisión se ha tomado después de comprobar que la cadena no informó a la opinión pública del comunicado de denuncia de la formación.

"No rectificó la noticia y tampoco pidió disculpas, no borró el contenido de la 'fake new' de las redes sociales y emitió únicamente una nueva e inexacta versión, introduciendo más confusión a los telespectadores, los grandes perjudicados del tratamiento desinformativo", han remarcado a través de un comunicado.

El PP "lamenta profundamente verse obligado a tener que tomar esta decisión ante el riesgo de que las intervenciones de nuestros candidatos sean manipuladas y tergiversadas de nuevo, generando 'fake news' que en lugar de informar desinforman a los telespectadores".

Los populares han calificado este episodio de "alejado de la neutralidad, el respeto al pluralismo político y el rigor que se le presupone a un medio de comunicación que es de todos los ciudadanos de Baleares".

"Tras la manipulación y sesgo de la noticia inicial, la no difusión de nuestro comunicado, la no rectificación y no pedir disculpas a los telespectadores por difundir noticias inexactas tanto en la televisión como en las redes sociales, el PP anuncia que llevará esta cuestión ante la Comisión de Control del RTVIB del Parlament de les Illes Balear", han añadido.

El PP ha reiterado el respeto a la "acreditada profesionalidad" de los trabajadores del ente público en general y de la delegación de Menorca en particular "quienes no son responsables de la línea editorial del medio de comunicación ni de decidir no hacerse eco de nuestro comunicado de denuncia ni tampoco de no rectificar ni pedir disculpas, decisiones que son propias de la Dirección General y de las diferentes direcciones".