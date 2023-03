El PP de Palma propone que la educación 0-3 años sea gratuita también en las escoletas privadas

PALMA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Palma y candidato a la alcaldía, Jaime Martínez, ha anunciado este jueves que, si su partido gana las próximas elecciones de mayo, extenderá la gratuidad de la educación 0-3 años a las escoletas privadas para "no excluir a nadie".

Martínez ha considerado "electoralista" el anuncio del Ayuntamiento de Palma de incorporar la gratuidad a la etapa 0-3, y ha señalado que debería ser extensible a todas las familias, así como a escoletas públicas y privadas.

Además, ha anunciado que se creará un distrito único para la libre elección de centro, porque "las familias tienen derecho a escoger la escoleta a la que quieren llevar a sus hijos", y ha explicado que su propuesta sigue la misma que la presentada por la presidenta del PP de Baleares, Margalida Prohens, y que ambas se basan en el modelo "de éxito que aplicó Feijóo en Galicia y que no excluye a nadie".

En cuanto a las matrículas de las escoletas públicas, el candidato ha pedido que se elimine su coste, que es de 155 euros. "Si no lo hace Hila, lo haremos nosotros a partir de mayo cuando entremos en el gobierno de Cort", ha afirmado.

En la misma línea, ha detallado que también prevén crear más plazas de escoleta para la etapa 0-3 años en diferentes barrios de Palma como Pere Garau o Son Gotleu, y respecto al apartado de precios por servicios extras, ha propuesto que se contemplen bonificaciones para familias con rentas inferiores a 40.000 euros y una reducción del 50 por ciento de los precios para mujeres víctimas de violencia de género.

Finalmente, Martínez ha lamentado que esta medida no se haya incorporado antes y que solo afecte a las escoletas municipales.

"Es un anuncio electoralista y que no cumplirán. Han tenido ocho años para hacerlo y no han movido ni un dedo. Volverá a ser un fiasco como la gratuidad que incorporaron en el curso 2022-2023, que solo es para cuatro horas al día y en la etapa de 2 a 3 años. Una copia mal hecha de la propuesta del PP. Y mienten, porque quieren aplicar esta medida con menos docentes y menos plazas", ha añadido.