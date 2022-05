El PP pide "ayuda" para incrementar la insularidad y cubrir las vacantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

PALMA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa, ha pedido este lunes "ayuda" a la presidenta del Govern, Francina Armengol, para "que se incremente el plus de insularidad" y poder, de este modo, cubrir las plazas vacantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según ha explicado el 'popular' Antoni Costa en rueda de prensa, "este fin de semana se ha conocido, a través del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que más de 200 plazas de Policía en Baleares están vacantes porque, todo y que se sacan, no es posible cubrirlas". "Una circunstancia", ha continuado diciendo, "que no solo afecta a la Policía, sino también a la Guardia Civil". Por este motivo, y ante esta situación, "en la que sino se actúa ya derivará en un colapso, hay que pedirle a la presidenta que ayude a que se tomen medidas como aumentar el plus de insularidad".