El PP pide a Hila que inste al Govern a revisar de forma urgente todos los centros de salud de Palma

Publicado 18/02/2020 12:52:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Palma, Mercedes Celeste, ha avanzado que en el próximo pleno ordinario, previsto para el 27 de febrero, pedirá al equipo de gobierno que inste al Govern a realizar una "revisión urgente" de todas las infraestructuras de los Centros de Salud y Puntos de Atención Continuada (PAC) de la ciudad.

Según ha explicado Celeste, el objetivo de la revisión es evaluar el estado de limpieza y conservación para acometer la tareas de reparación y rehabilitación que fueran necesarias y así garantizar el uso de las mismas en las condiciones de seguridad y salubridad óptimas.

Asimismo, ha subrayado que su propuesta se produce tras conocerse recientemente el "alarmante déficit de mantenimiento" que acusa el centro del barrio de Pere Garau, con problemas de humedades, salas cerradas por insalubridad, entre otros.

"Este hecho supone una vuelta de tuerca en la situación de abandono por falta de mantenimiento que acusan muchos centros de salud de Palma, entre estos los de s'Escorxador, Son Cladera y Camp Redó, además del existente en Pere Garau, y puntos de atención sanitaria, como el de Joan Crespí", ha explicado.

Todo ello, ha sostenido "constata la dejadez del gobierno de izquierdas, que a día de hoy impide que pueda garantizarse la prestación de un servicio esencial como es la salud pública de calidad en un entorno que garantice los necesarios índices de salubridad y seguridad tanto a los trabajadores como a los usuarios".

Por ello, el PP planteará al equipo de gobierno del alcalde José Hila que exija al Ejecutivo autonómico la elaboración y aplicación de un plan de mantenimiento para todos los centros sanitarios y PAC de la ciudad.

"Que Cort y Govern estén buscando un nuevo emplazamiento para el futuro centro de salud de Pere Garau no es excusa para que, como está sucediendo en la actualidad, se desentiendan del actual y lo estén dejando morir. Ésta y otros muchas instalaciones sanitarias públicas de la ciudad necesitan de un plan de mantenimiento eficaz que, a día de hoy, a juzgar por los resultados que todos hemos visto, no existe o no se está ejecutando como es debido, ha señalado la portavoz 'popular'.