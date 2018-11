Precitan un local de ses Salines donde se celebraba una macro fiesta ilegal de 'Halloween'

Publicado 02/11/2018 11:08:16 CET

El establecimiento ya contaba con un expediente sancionador por haber organizado una actividad similar en 2017

IBIZA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Josep (Ibiza) ha precintado un local de ses Salines donde este jueves se paralizó una macro fiesta ilegal de 'Halloween', ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Según ha detallado el Consistorio, a su llegada, los efectivos policiales pudieron contabilizar entre 600 y 800 personas que asistían al evento convocado a través de redes sociales.

La fiesta se promocionaba con un precio de entrada de 20 euros y la participación de unos 20 Dj,s, además de publicitarse como una fiesta 'after' con un horario de 02.00 a 18.00 horas. Asimismo, se aseguraba que una zona de aparcamiento cercana al local sería habilitada para los asistentes de forma gratuita.

Los agentes precintaron el equipo de música, además de denunciar la actividad por no tener el local título habilitante como discoteca y por incumplimiento de la ley de actividades, ejerciendo una actividad diferente a la de la licencia, no tener el seguro necesario, no disponer de estudio acústico ni limitador, así como incumplir la limitación de amenización musical en el exterior y contar con extintores caducados.

Según ha explicado el Ayuntamiento, este local ya contaba con un expediente sancionador por haber organizado el año pasado por las mismas fechas una actividad similar.

En aquella ocasión también se impusieron varias denuncias con una sanción de 10.000 euros a la propiedad. El Consistorio ha declarado que, debido a la reincidencia de los hechos, el valor de las sanciones aún está por determinar.