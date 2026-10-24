Predicción meteorológica para hoy, sábado 24 de octubre, en Baleares: chubascos dispersos y ocasionales - AEMET

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este sábado intervalos nubosos con chubascos dispersos y ocasionales, que irán remitiendo durante la tarde, en Menorca y el nordeste de Mallorca.

En el resto del archipiélago se prevén intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas nocturnas registrarán pocos cambios o irán en ascenso, mientras que las diurnas subirán.

El viento soplará entre flojo y moderado de componente norte. Por la noche girará hacia el oeste y el suroeste.