La presentación de un recurso de inconstitucionalidad de PGE, a debate en próximo pleno del Parlament

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La procedencia de presentar un recurso de inconstitucionalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por "el incumplimiento del REB" se debatirá y votará en el próximo pleno del Parlament, que se celebrará el martes 16 de febrero a partir de las 09.00 horas.

Esta iniciativa parlamentaria ha sido presentada en conjunto por los grupos El PI-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca. Las tres formaciones han celebrado la inclusión de este debate en el orden del día del plenario del próximo martes; así como que se vaya a producir este debate.

Los diputados de El PI-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han expresado que la voluntad de este recurso no es "tumbar" todos los presupuestos, sino que el Tribunal Constitucional reconozca que hay "una omisión" en las cuentas sobre las compensaciones hacia las Islas.

En este sentido, el diputado de El PI, Josep Melià, ha solicitado a los grupos "cerrar filas" y que haya unanimidad entre "todos los partidos que defienden Baleares y el REB y se vote a favor". Melià ha criticado que es "inaceptable" que el hecho insular se reconozca en la Constitución, en el Estatuto de autonomía y en el REB, y que los PGE "no reconozcan este factor de insularidad y su compensación".

Además, ha reconocido, la sentencia de este recurso llegaría una vez que los PGE de 2021 hayan perdido su vigencia y, por lo tanto, ha hecho hincapié, lo que se busca es un "reconocimiento jurídico del Constitucional" de que "no se pueden aprobar los PGE sin tener en cuenta el REB".

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha explicado que se trata de "una discriminación por omisión", dado que las formaciones consideran que los PGE incumplen el artículo 138 de la Constitución que reconoce el hecho insular. "No queremos tumbar los PGE, queremos que se nos tenga en cuenta y que se nos incluya en estos presupuestos", ha indicado.

POSICIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS

En cuanto al posicionamiento de los grupos parlamentarios frente a este debate y votación, el portavoz del PP en el Parlament, Gabriel Company, ha comunicado que votará en apoyo en el debate del próximo martes día 16 de febrero porque "cualquier elección para reivindicar estas ayudas justas para compensar la insularidad siempre serán defendidas" por los 'populares'.

También Ciudadanos, a través de su portavoz Patricia Guasp, ha informado esta semana que votará a favor de presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional. "Es un momento para estar unidos y para decir al Gobierno que ya basta de este ninguneo", ha remarcado.

En el punto contrario se ha situado la portavoz parlamentaria del PSIB, Sílvia Cano, quien ha asegurado que plantear un recurso de inconstitucionalidad sobre este asunto responde a "criterios y estrategias partidistas y no a la defensa del interés de las Islas".

OTROS TEMA DE DEBATE

Otros de los temas que centrarán el próximo pleno del Parlament balear será el debate de una Proposición No de Ley (PNL), presentada por Cs, relativa a medidas de impulso económico y exoneraciones fiscales para los sectores más afectados por la crisis derivada de la pandemia.

Guasp ha explicado que la PNL insta al Gobierno a aprobar un plan de rescate urgente para los perjudicados. "Es el Ejecutivo central el que debe rescatar a estos sectores", ha dicho en referencia a las pymes y autónomos.

Asimismo, ha señalado que en la iniciativa se recoge la petición de la bajada del IVA turístico al 4% y de los servicios de peluquería al 10%. "Es una PNL muy importante para los autónomos de estas Islas", ha incidido

Asimismo, la Cámara Autonómica debatirá el próximo martes día 16 de febrero otra PNL, en este caso presentada por Unidas Podemos, junto a MÉS per Mallorca y PSIB-PSOE.

Esta iniciativa parlamentaria insta al Gobierno a denunciar ante la Comisión Europea y el Consejo de Europa la "indefensión" de los Estados ante las "controversias" planteadas por los inversores al amparo del Tratado sobre la Carta de Energía.

Además, la PNL recoge la solicitud de supresión de disposiciones del Tratado sobre la Carta de Energía que protejan las inversiones

en combustibles fósiles y su retirada del Tratado. En caso de no lograrse, se insta al Gobierno a denunciarlo al TCE.

También el Parlament acogerá la próxima semana el debate de una moción sobre la climatización de aulas en los centros educativos de Baleares, a propuesta del PP; así como una interpelación del Grupo Mixto relativa a la política general del Govern en materia de cambio climático.

Finalmente, en el turno de preguntas, los temas que centrarán la sesión plenaria del próximo martes serán, por un lado, la vacunación de la COVID-19 y la gestión de la pandemia; por otro, la reactivación de la economía y el turismo en la comunidad autónoma; los "recortes" a salarios de los sanitarios y las protestas por el "abuso" de la temporalidad en el sector público, entre otros.