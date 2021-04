La prevención con los familiares, eje fundamental para frenar la adicción a las pantallas entre los jóvenes

PALMA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos en el tratamiento de adicción a las pantallas entre los jóvenes señalan la prevención con los familiares como uno de los ejes fundamentales para frenar el alza de esta conducta adictiva que, en Baleares, ha crecido en el último año por el confinamiento.

En concreto, según datos recopilados por la Unidad de Conducta Adictiva (UCA) Jove, del IbSalut, en 2020 fueron acogidos un total de 13 jóvenes de entre 14 y 21 años por trastorno por uso compulsivo de internet, mientras que en los tres primeros meses de 2021 ya van 10 casos diagnosticados.

Gabriel y María fueron dos de los jóvenes diagnosticados con esta conducta adictiva por UCA Jove en 2020. Desde entonces son tratados para intentar paliar su 'enganche' a estar delante del ordenador. El padre de María relata cómo su hija, de 17 años de edad, fue derivada desde Son Espases, donde la joven es tratada por Trastorno de Déficit de Atención (TDA), para que la atendieran en UCA Jove.

Él mismo reconoce que "todo comenzó en el confinamiento" con las clases 'online'. "La niña pasaba mucho tiempo delante del ordenador y se enganchó muy rápido a redes sociales como Tick Tock, a estar horas utilizando el móvil", explica el progenitor, quien admite que al ser padre divorciado ha sido "más fácil engañarle".

Los mismos recuerdos enumera la madre de Gabriel, quien asegura que el confinamiento durante el primer estado de alarma desembocó en que su hijo jugara "demasiado" a videojuegos 'online'. Ella señala el punto de inflexión en el hecho de no tener que ir al colegio: "Para él era lo mejor al tener las clases 'online'. Al final no estudiaba, estaba encantado con tener el ordenador para jugar todo el tiempo".

Los dos progenitores coinciden en la "impotencia" por saber cómo actuar ante una situación así. "A veces siento que no hago las cosas bien, otras que me paso de autoritaria. Creo que me faltan herramientas, conocer un poco más para saber cómo pararlo", indica la madre de Gabriel.

Precisamente, la directora del programa de tratamiento Cíber de Proyecte Home Balears, Gisela López, subraya el aumento de demandas de formación en prevención tanto de profesionales como de centros educativos y familiares.

Esta prevención se imparte a través de charlas informativas y talleres en Projecte Home Balears. Según López, "los responsables somos los adultos" por lo tanto subraya la necesidad de "tener conciencia cuándo es un problema que tu hijo pase mucha horas delante de una pantalla".

Para la directora del programa Cíber, que actualmente atiende a 22 personas en las Islas, "a la larga no es tan reseñable el dispositivo sino el uso que tenga en mi vida ya sea YouTube, redes sociales, juegos, etc".

Desde Projecte Hombre trabajan la mejora de la comunicación en la familia, la gestión emocional, la resolución de conflictos, el entender cómo funciona un adolescente y conceptos básicos de la tecnología. "Los jóvenes llevan ventajas porque hay un salto generacional en cuanto al conocimiento de la tecnología y se debe trabajar", explica Gisela López.

En este punto, la psicóloga encargada de la UCA Jove del IBSalut, Catalina Morey, va un poco más allá y señala algunas pautas "de sentido común" para prevenir este tipo de adicción.

Entre otros puntos, enumera tener el ordenador fuera de la habitación en un lugar común del hogar, retrasar la compra del móvil a una edad lo más tarde posible y poner un control parental para comprobar cuántas horas pasa el joven en Internet y qué paginas visita.

Para Morey, la familia es "fundamental" tanto en la prevención como el tratamiento. "Muchas veces los mismos padres desconocen que los videojuegos están clasificados por edades y, por ejemplo, compran uno para su hijo de 15 años que está categorizado para mayores de 18", comenta.

Por ello, apuesta porque los progenitores sean "más proactivos" ante estas nuevas conductas de los jóvenes y "menos reactivos" para conseguir una "mayor anticipación" a los problemas.

LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

Desde UCA Jove y Projecte Home coinciden en que las consecuencias de la pandemia en la relación de los jóvenes con Internet, el ordenador o el móvil "aún no las sabemos", pero aseveran que "lo importante es saber usar las nuevas tecnologías para que las actitudes virtuales sean sanas".

Cuando no lo son, aparecen síntomas claros de adicción fácilmente detectables como la preocupación con pensamientos anticipatorios de cuándo se tienen que conectar, el incremento de horas delante de un ordenador para lograr mayor satisfacción, cambios de humor en el estado de ánimo, irritabilidad y falta de sueño.

Además, para ser diagnosticado como persona adicta a las pantallas, el profesional sanitario debe comprobar que el joven ha perdido oportunidades o relaciones, que haya dejado los estudios o, incluso, se haya aislado llegando a utilizar la mentira con padres, terapeutas y médicos. Entre estos criterios, al menos se deben dar cinco para ser diagnosticado por UCA Jove.

Una adicción que, en algunas ocasiones, va relacionado con el juego, las compras 'online' o el sexo; y una atención sanitaria reforzada en la actualidad derivada de la concienciación social ante las consecuencias de un mal uso de internet.