Prohens afirma que si en Ceuta se puede devolver a migrantes irregulares, también se puede hacer en Baleares

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín. - Marcos Moreno - Europa Press

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este martes que si en Ceuta se puede devolver a migrantes que llegan de manera irregular, también se puede hacer en Baleares, y ha hecho un llamamiento a poner fin a la llegada de inmigración irregular.

En su discurso en el Debate de Política General en el Parlament, Prohens ha situado el crecimiento población, incluida la inmigración irregular, la vivienda y la transformación del modelo económico entre los grandes retos de futuro del archipiélago. "Aquí no cabe todo el mundo y especialmente la inmigración irregular. No cabe quien no viene a respetar nuestras leyes y valores", ha añadido.

"Vemos como aquello que durante tanto tiempo nos decían que era imposible hacer con la inmigración ilegal, el retorno de la inmigración irregular, ahora, de manera repentina, se empieza a hacer en Ceuta", ha subrayado. "Mientras hacemos este debate, tenemos una ciudad invadida", ha apuntado.

Prohens ha insistido en que el archipiélago, ante el "abandono" del Gobierno central, no puede seguir acogiendo a personas migrantes en situación irregular y ha hecho un llamamiento a "poner freno a la llegada continua de inmigración irregular".

Al mismo tiempo, ha llamado la atención sobre la "sobreocupación" en la acogida de menores migrantes no acompañados, por encima de los 900, más del doble de la capacidad ordinaria fijada "de manera unilateral" por el Ministerio de Infancia.