Prohens y algunos candidatos ya están en la sede del PP de Palma para seguir la noche electoral - EUROPA PRESS

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) - La presidenta del PP de Baleares y líder del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, y algunos candidatos ya están en la sede 'popular' de Palma para seguir el escrutinio en la noche electoral.

Prohens ha llegado con la 'número dos' de la lista al Congreso por Baleares, Antònia Roca, a alrededor de las 19.30 horas a las dependencias del PP de la calle del Palau Reial, en la fachada de la cual luce una lona con la imagen de Alberto Núñez Feijóo.

De momento en la sede del PP se respira positivismo con calma con una presencia de miembros y dirigentes de la formación que va aumentando.