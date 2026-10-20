Prohens anuncia un plan para climatizar todos los centros educativos y la limitación de tablets hasta 4º de ESO

Archivo - Una alumna en clase ante una tableta digital - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares ampliará de manera progresiva hasta 4º de ESO la limitación de tablets y ordenadores portátiles en las aulas y dispondrá antes de que acabe la legislatura de un Plan integral de inversiones para avanzar progresivamente en la climatización de todos los centros educativos.

Lo ha anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en su discurso en el Debate de Política General, el último de la legislatura, dentro de un paquete de medidas en materia educativa, que incluye la ley, antes de que acabe la legislatura, para asumir la gestión de las 'escoletas' 0-3 de ayuntamientos y consells insulares.

"Pasar calor no es cultura del esfuerzo", ha afirmado, en referencia a las declaraciones de un regidor de Vox en el Ayuntamiento de Palma.

En cuanto a la limitación de pantallas, Prohens ha afirmado que "no se trata de ir contra la tecnología, sino de poner la tecnología al servicio de la educación y no la educación al servicio de la tecnología".

"Nuestros alumnos tienen que aprender a utilizar las herramientas digitales, pero es hoy imprescindible recuperar hábitos de aprendizaje que siempre habían funcionado", ha defendido.

Prohens ha avanzado al mismo tiempo el inicio de la negociación de un nuevo Compromiso Educativo para los próximos años con medidas para facilitar vivienda y movilidad de los docentes como prioridad.

La presidenta ha revindicado el Ejecutivo autonómico como "dique de contención" que ha protegido la Educación "al precio que haya sido".