Prohens anuncia un techo de gasto de 7.160 millones de euros, casi 600 millones más

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern aprobará próximamente un techo de gasto de 7.160 millones de euros, 598 millones más que los actuales Presupuestos autonómicos y 1.213 millones más en relación a la legislatura pasada.

Será de nuevo, como ha anunciado Prohens este martes en su discurso del Debate de Política General, el techo de gasto, paso previo a la elaboración de las cuentas autonómicas, más alto de la historia del archipiélago.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación lo tiene casi listo e irá destinado, según ha indicado Prohens, a políticas de vivienda, sanidad pública, educación, servicios sociales, transporte público, políticas de sostenibilidad y agua.