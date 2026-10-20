Prohens anuncia trenes y autobuses nocturnos y el estudio de movilidad del tren hacia Artà y Capdepera

Archivo - Autobús del TIB en la calle. - CAIB - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este martes la implantación de trenes nocturnos los fines de semana y vísperas de fiesta en Mallorca y un plan de refuerzo del TIB con autobuses nocturnos, nuevas líneas, más frecuencias y ampliación de las líneas con reserva previa.

Lo ha hecho en su discurso del Debate de Política General, el último de la legislatura, dentro de un paquete de anuncios en materia de transporte, que incluye un estudio de movilidad del proyecto de tren a Artà y Capdepera, que ya tiene una partida de cinco millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

"Queremos que cuando salgáis, cuando vayáis a un concierto o a una fiesta, tengáis una alternativa al coche, para volver a vuestras casas con seguridad", ha afirmado en su intervención, a la que seguirán este miércoles las réplicas de los grupos parlamentarios.

El refuerzo del TIB, según ha indicado la presidenta, contempla una segunda inyección de 25 millones de euros prevista para el último trimestre del años para la incorporación de 24 nuevos autobuses en la red.