Prohens asistirá este jueves a la puesta en marcha de dos plantas fotovoltaicas en Palma

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 21 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a la puesta en marcha de las plantas fotovoltaicas Son Magraner y Son Ripollet, ubicadas en Palma e impulsadas por el grupo Sampol.

El acto tendrá lugar a las 09.30 horas en la planta fotovoltaica de Son Magrener, ha informado el Ejecutivo autonómico.

A su llegada, la presidenta será recibida por el equipo directivo del grupo Sampol, encabezado por la consejera delegada, Carmen Sampol, y por el director general de Energía y Proyectos, Juan Antonio Vicens, así como por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

En primer lugar, se realizará una visita guiada a la planta. A continuación, tendrá lugar un acto institucional, con las intervenciones de las autoridades. Al finalizar el acto, se atenderá a los medios de comunicación.