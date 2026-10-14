Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB - Archivo
PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a la reunión del Patronato de la Fundación del Real Monasterio de Santa María de Poblet, presidida por el rey Felipe VI.
En el encuentro, que tendrá lugar a las 11.00 horas, Prohens intervendrá con unas palabras.
También participarán el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; los presidentes de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, del Gobierno de Aragón, Jorge Antonio Azcón, así como el abad del Monasterio de Poblet, Rafel Barruè.
También este jueves, a las 19.00 horas, Prohens asistirá al acto de celebración del XXV aniversario de la Asociación Balear de Actividades Turísticas (Abactur).
A su llegada, Prohens será recibida por el presidente de Abactur, Rafael Durán; la gerente de Jardines de Alfàbia, Cristina Zaforteza, y la presidenta de la CAEB, Carmen Planas.
La presidenta del Govern clausurará el acto con unas palabras.