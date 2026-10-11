Archivo - La princesa Leonor (2i) saluda a la presidenta de Baleares, Marga Prohens (2d). - EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press
PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este lunes en Madrid a los actos de la Fiesta Nacional.
Según la información del Ejecutivo, Prohens asistirá en primer lugar (11.00 horas) al homenaje a la bandera y el desfile militar desde la tribuna de la plaza Cánovas del Castillo y, a continuación, con el resto de autoridades, acudirá al Palacio Real, donde tendrá lugar la recepción ofrecida por los Reyes.