Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, en el Parlament - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este lunes a la 47ª edición de los Premios Populares, organizados por COPE Baleares, un acto de reconocimiento a personas, entidades e iniciativas destacadas en diferentes ámbitos de la sociedad balear.

A su llegada al restaurante Es Molí d'es Comte a las 20.30 horas, Prohens será recibida por el director regional de COPE Baleares, David Velasco.

La líder del Ejecutivo autonómico entregará uno de los galardones y clausurará el acto con unas palabras.