Prohens asistirá este viernes a la celebración del quinto aniversario del diario digital 'OkBaleares'

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su intervención en la visita al IES Sant Marçal. - CAIB - Archivo
PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes al acto de celebración del quinto aniversario del diario digital 'OkBaleares'.
Durante la celebración, que tendrá lugar en el Palau de Congressos de Palma a las 16.30 horas, Prohens realizará una intervención.
El acto contará con la asistencia del director general de 'OkDiario', Javier Fresno, y el subdirector de esta publicación, Vicente Gil, entre otros.